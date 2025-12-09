La promotora china Vanke celebra una reunión clave con bonistas para evitar caer en impago

Desde las 10.00 hora local (02.00 GMT), los bonistas están convocados a un encuentro virtual con la que fuese mayor promotora del país, y dispondrán hasta el viernes para votar sobre la propuesta, que necesita el apoyo de al menos un 90 % de los tenedores.

Esta es la primera ocasión en que Vanke propone postergar el pago de uno de sus bonos, y la oferta inicial se topó con la oposición de varios de sus acreedores ante unas condiciones peores que las que habían planteado otras promotoras en apuros similares.

Ante la situación, la compañía mejoró a finales de la semana pasada su oferta, insistiendo en una prórroga de 12 meses pero con diversas garantías de firmas controladas por el Gobierno municipal de la megalópolis suroriental de Shenzhen, propietaria de la matriz de la promotora, o pagando intereses adicionales durante el nuevo plazo.

Bloomberg matiza que esta propuesta podría no proceder de la propia empresa sino de los bonistas, y recuerda que, sea cual sea el resultado de la votación, la última palabra sobre la aplicación del plan la tendrá Vanke.

Vanke celebrará otra reunión similar con acreedores el próximo 22 de diciembre, en ese caso para postergar otro título cotizado en la China continental por un valor de unos 524 millones de dólares y vencimiento el día 28. Hasta mediados de 2026, la promotora afronta pagos de bonos por unos 1.900 millones de dólares.

La incertidumbre en torno a Vanke se ha trasladado en grandes fluctuaciones en el valor de sus bonos cotizados en la Bolsa de Shenzhen y en suspensiones temporales de cotización, primero con bajadas de hasta un 30 % diario y, esta semana, tras la citada mejora de la propuesta, con movimientos de magnitud similar pero en la dirección contraria.

El caso Vanke es relevante porque tras el derrumbe de gigantes privados como Evergrande o Country Garden ante sus respectivas crisis de deuda, era una de las pocas promotoras estatales que todavía contaba con una calificación crediticia favorable hasta que, en marzo del año pasado, las principales agencias la rebajaron a categoría de 'bono basura', con varias revisiones a la baja en 2024.

Esto la situó como una firma clave a la hora de evaluar la postura de las autoridades para con el sector; Vanke ha evitado caer en el impago de su deuda este año únicamente gracias a préstamos por unos 4.200 millones de dólares por parte de su principal accionista, Shenzhen Metro.

Sin embargo, ese apoyo está en duda desde el mes pasado, tras la dimisión del presidente de Vanke, Xin Jie, ya que las autoridades apuntan ahora hacia condiciones más estrictas para seguir financiando al grupo, lo que ha hecho que los inversores duden de su capacidad para seguir evitando el impago.

El temor ahora no es solo por Vanke, sino por un posible efecto contagio a otras firmas del sector que habían evitado hasta ahora el 'default'.

La posición financiera de muchas inmobiliarias chinas empeoró después de que, en agosto de 2020, Pekín anunciara restricciones al acceso a financiación bancaria a las promotoras que habían acumulado un alto nivel de deuda, entre las que destacaba Evergrande, con un pasivo de casi 330.000 millones de dólares.

Ante la coyuntura, el Gobierno ha anunciado diversas medidas de apoyo, con los bancos estatales abriendo asimismo líneas de crédito multimillonarias a diversas promotoras, priorizando la finalización de los proyectos vendidos sobre plano, preocupación de Pekín por sus implicaciones para la estabilidad social, ya que la vivienda es uno de los principales vehículos de inversión de las familias chinas.

No obstante, el mercado no está respondiendo: las ventas comerciales medidas por área de suelo se desplomaron un 24,3 % en 2022, otro 8,5 % en 2023 y un 12,9 % en 2024.