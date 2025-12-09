ONG advierte que sexenio de López Obrador fue el "más letal" de la historia de México

El año con más muertes violentas fue en 2020, en plena pandemia del Covid-19, con más de 36.000 casos.

"Fue el que tuvo el mayor registro histórico para estas víctimas, lo cual es bastante desalentador por la situación en la que nos encontrábamos todos", apuntó la investigadora del MUCD, Daniela Osorio.

Dentro de esa cifra, el rango de edad con más fallecidos fue el de los 25 hasta los 30 años, que forman parte del 84 % de las víctimas de edad adulta.

Asimismo, aseguraron que se produjo un cambio de tendencia al alza tras el ingreso al Gobierno de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, cuando se produjo un "repunte" debido al conflicto en el estado de Sinaloa.

Para este año afirmaron que tienen un "pronóstico reservado" hasta que el Inegi publique los datos, si bien precisaron que "en teoría tenemos menos homicidios".

Precisamente, este mismo martes el Gabinete de Seguridad anunció una caída del 37 %, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, periodo en el que se han detenido 38.700 personas por delitos de alto impacto y asegurado más de 311 toneladas de droga.

Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre después del récord asesinatos registrados en el sexenio de López Obrador, del mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Los 32.065 homicidios que registró México en 2024 supusieron un aumento del 1 % con respecto al año previo, lo que "rompe la tendencia" de los últimos años de la "supuesta reducción" de los asesinatos en el país.

En la presentación de su 'Atlas de Homicidios 2024', la organización subrayó la "ruptura" con la dinámica de otros años que a su juicio suponen estos datos, entre los que destacan el aumento del 1 % de los asesinatos en México, de un año para otro, debido a las "fuertísimas subidas" en estados como Tabasco (204 %), Baja California (87 %) o Sinaloa (57 %).

De acuerdo a los números analizados por MUCD, recogidos a partir de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante el mes de noviembre, 17 de las 32 entidades federativas experimentaron "fuertes crecidas", como fue el caso de Ciudad de México, Durango, Guanajuato o Jalisco, explicó la directora ejecutiva de la asociación, Lisa Sánchez.

En el caso de la capital mexicana, llamó la atención que los homicidios subieron un 30 %, lo que "contribuyo" al incremento a nivel nacional.

Además, los casos en todo México se concentran tan solo en cinco estados (Guanajuato -el "más violento" del país-, Estado de México, Chihuahua, Baja California y Jalisco), en donde se registran cuatro de cada diez asesinatos a nivel nacional.