Rescatados 122 migrantes en siete embarcaciones que iban a las Islas Baleares (España)

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil española rescataron a primera hora de la madrugada de este martes un primer bote con 13 personas de origen magrebí a unas siete millas al sur de la isla de Cabrera, cerca de Mallorca, informó la Delegación del Gobierno en Baleares.

Ya por la mañana han sido interceptadas otras dos pateras (botes) en Mallorca, donde viajaban un grupo de 31 personas de origen subsahariano y otras 14 personas de origen magrebí, respectivamente.

A última hora de la mañana las autoridades han evacuado a 11 personas de origen magrebí a bordo de una embarcación localizada al sur de Formentera y otras 26 personas de origen subsahariano han sido rescatadas tras ser localizadas en otro bote a 13 millas al sur de Cabrera.

Y, por la tarde, otros dos botes han sido rescatados dos botes más con 26 personas a bordo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En lo que va de año, han llegado a las islas Baleares un total de de 376 pateras con un total de 7.019 migrantes a bordo, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante 2024 arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior, por lo que se percibe un aumento en las llegadas a este archipiélago español, a pesar del descenso general de entradas irregulares de migrantes en toda España.

Hasta septiembre entraron en España 27.476 migrantes de forma irregular, con una bajada del 35,1 % respecto a 2024, cuando en los primeros nueve meses del año se contabilizaron 42.327 llegadas. Sin embargo, las llegadas a las Islas Baleares subieron un 84 %, según datos del Ministerio de Interior.