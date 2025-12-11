Bad Bunny cierra primer concierto en México con la vara alta y pone a perrear a miles

Los asistentes en todo el territorio mexicano y de más de 70 países no defraudaron al Conejo Malo y durante más de dos horas de su primer show en México de la gira bailaron sus temas más emblemáticos, incluyendo ‘Chambea’, la canción exclusiva para México, sin que, incluso una ligera llovizna los detuviera.

Entre sus mensajes destacó la petición de olvidarse de todo y solo disfrutar el momento, así como la leyenda: “mientras uno está vivo, uno debe de amar lo más que pueda”.

Asimismo, el artista puertorriqueño dijo que “no es casualidad” cerrar el año en la capital de México, mientras que su personaje, la rana Concho, admitió que lo primero que hicieron en la capital mexicana fue probar su comida como los tacobirria, luego el pozole, los tacos de canasta.

"Les tengo que decir algo: en el pique (picante) ustedes son los que mandan. Eso es de respeto. Y también hubieron un par de sitios que fui, pero uno de los más que me encantó fue Zócalo (...) y ahora que por fin estoy aquí en la Ciudad de México, ustedes saben lo que es lo primero que voy a hacer, dar vueltas por ahí con el musicón prendido", sentenció Concho al iniciar un episodio de perreo, género urbano que lo dio a conocer en el mundo de la música.

Bad Bunny inició el concierto con un traje beige, corbata dorada y una gafas tipo aviador de montura ancha, luego se cambió por un look más ligero y aprovechó hasta el techo de su 'Casita' para poner a bailar a los más de 60.000 asistentes que se dieron cita en su primera fecha en la capital mexicana.

Entre sus actos, Benito se acompañó de otros artistas como la banda Chiwi y la banda Pleneros de la cresta, quienes lanzaron un mensaje de unidad al pueblo latinoamericano al afirmar: "somos guerreros".

"Si hay algo en que Puerto rico y México se parecen es lo orgullosos que somos de nuestra cultura y tierra", agregó el artista puertorriqueño, mientras los asistentes coreaban "Benito, hermano, ya eres mexicano".

"Aún siendo turista, aquí (en Ciudad de México) me hacen sentir como en casa. Gracias por eso", afirmó el cantante.

El Conejo Malo no solo interpretó temas del género urbano, sino que combinó otros ritmos latinos como la salsa, mientras rescató pistas de reguetón como 'Yo perreo sola, 'Me porto bonito' 'Safaera', entre otros.

Además, reconoció el cariño y amor de los mexicanos hacia su música y su persona y finalizó su intervención con el clásico grito "!Viva México cabrones!", previo a interpretar su éxito 'Mónaco'.

El concierto cerró con 'Eeo', no sin antes tocar otras canciones como 'Me porto bonito', 'Ojitos bonitos', 'Bichiyal', 'Si veo a tu mamá', 'Callaita', 'No me conoce' y 'DtMF', entre un repertorio de casi 30 temas.

De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, los ocho conciertos de Bad Bunny en la capital dejarán una derrama económica superior a 3.200 millones de pesos (unos 177 millones de dólares), impulsada sobre todo por la venta de boletos, el consumo de alimentos y bebidas y el aumento en la ocupación hotelera en las zonas aledañas al estadio.

Las autoridades capitalinas calculan que entre 500.000 y 520.000 personas asistirán a la serie de espectáculos, lo que supone llenar en varias ocasiones la capacidad del Estadio GNP y consolidar a la Ciudad de México como uno de los mercados más importantes para los grandes tours globales.