El peso mexicano se fortalece y roza ya las 17 unidades por dólar en el final de año

"El peso cerró la semana laboral bancaria con una apreciación del 0,74 % o 13,4 centavos, cotizando alrededor de 18,03 pesos por dólar", indicó la firma banco Base en un reporte.

La moneda mexicana registró un tipo de cambio que registró un máximo de 18.3009 y un nuevo mínimo en el año de 18.0111, en lo que supone "un nivel no visto desde el 23 de julio del 2024".

"La apreciación del peso ocurrió como consecuencia del debilitamiento del dólar estadounidense de 0,49%, de acuerdo con su índice ponderado, tocando un mínimo en la sesión de hoy no visto desde el 7 de octubre", señaló a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

Siller añadió que "debido al debilitamiento del dólar estadounidense durante la semana, varias divisas registraron mínimos significativos", entre ellas el rand sudafricano que tocó un mínimo de 16.82, nivel no visto desde el 16 de enero de 2023, el florín húngaro registró un mínimo de 325.07, su valor más bajo desde el 25 de febrero de 2022, y el peso mexicano.

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, dijo que el peso mexicano cerró con una apreciación acumulada de 12,6 % frente a la divisa estadounidense en lo que va del año.

Aunque el desempeño reciente del peso es positivo para la inflación y el costo de la deuda externa, las analistas coinciden en que persisten riesgos que podrían presionar al alza el tipo de cambio, como la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026 y un entorno económico doméstico de crecimiento casi nulo.