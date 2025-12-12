De Venezuela a Noruega: así fue el escape de María Corina Machado

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dejó atrás meses de clandestinidad gracias a una operación coordinada por Bryan Stern, director de Grey Bull Rescue, quien detalló el procedimiento a la BBC.

La misión, llamada “Operación Dinamita Dorada”, se ejecutó en poco tiempo y con alto riesgo.

Lea más: María Corina Machado hace su primera aparición pública después de 11 meses

Machado permanecía oculta del gobierno de Nicolás Maduro desde las elecciones del año pasado. El plan, activado en diciembre, incluyó dos etapas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ruta de escape

La primera etapa fue el escape terrestre: traslado por tierra hasta la costa venezolana, previsiblemente en Falcón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La segunda, la travesía marítima: un bote la llevó mar adentro hasta un barco donde la esperaba el equipo de Stern.

Autoridades de EE.UU. indicaron a The Wall Street Journal que el primer destino fue Curazao, una ruta usada por otros opositores.

Un viaje “aterrador”

Stern describió el trayecto como complejo: “El mar está muy agitado. Está completamente oscuro. Usamos linternas para comunicarnos. Da mucho miedo, pueden salir mal muchas cosas”.

El viaje fue frío y húmedo, con olas de hasta tres metros. Según Stern, “estaba empapada y helada, pero no se quejó ni una sola vez”.

Incluso, para proteger su identidad se usaron disfraces y se desactivó su “perfil digital”.

Lea más: Corina Machado denuncia “terrorismo de Estado” en Venezuela al aceptar el Nobel de la Paz

Apoyo internacional

Aunque la operación fue financiada por donantes privados, Stern señaló que hubo coordinación informal con servicios diplomáticos y de inteligencia.

Durante las horas críticas, EE. UU. sobrevoló la zona con cazas Superhornet del portaaviones Gerald Ford.

Machado voló desde Curazao a Oslo, Noruega, para recibir el Nobel de la Paz y reencontrarse con sus hijos. Tenía prohibido salir de Venezuela desde hacía 12 años por causas que ella y la oposición consideran fabricadas.

Stern aseguró que le recomendó no regresar, aunque añadió: “Ella hará lo que tenga que hacer... tengo la sensación de que lo hará”.

Fuente: Clarín