Odesa sufre uno de los mayores ataques rusos que causa daños en infraestructura energética

"La región de Odesa está viviendo uno de los ataques aéreos enemigos más masivos", escribió el jefe de la Administración Militar Regional, Oleg Kíper, en su cuenta de Telegram sobre un ataque que aún continúa.

Según datos preliminares del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS), al menos cuatro personas resultaron heridas.

Durante la noche se han registrado daños en instalaciones de uso civil, así como en infraestructuras energéticas e industriales, explicó Kíper.

De acuerdo con el gobernador de Odesa, como consecuencia de los ataques se produjeron incendios y resultaron dañados edificios administrativos e instalaciones del sector energético, que provocaron que algunas zonas de la región experimentasen cortes en el suministro eléctrico.

El Ayuntamiento de la ciudad de Odesa informó por su parte en Telegram del daño en instalaciones de la infraestructura energética.

"Esto provocó la interrupción del suministro eléctrico a varios objetos de infraestructura crítica que garantizan el abastecimiento de agua y calefacción", explicó.

Según el jefe de la Administración Militar de la Ciudad de Odesa, Serguí Lisak, además todas las subestaciones de tracción de la capital regional -instalaciones eléctricas clave en sistemas de transporte- quedaron sin suministro eléctrico, por lo que el funcionamiento de los tranvías y trolebuses ha sido suspendido temporalmente.