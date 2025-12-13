Witkoff viaja a Berlín para reuniones con Zelenski y líderes europeos este fin de semana

De acuerdo con este medio estadounidense, la reunión se producirá ya este fin de semana, antes de la cumbre que ha convocado el canciller alemán, Friedrich Merz, con varios jefes de Estado y de Gobierno europeos y los líderes de las instituciones comunitarias y de la OTAN que tendrá lugar el lunes.

El WSJ afirma que Witkoff, además de reunirse con Zelenski, también se reunirá con sus homólogos de Francia, el Reino Unido y Alemania el domingo y el lunes.

Merz ha invitado a Berlín para el lunes a Zelenski y a "numerosos" líderes europeos, de la Unión Europea (UE) y de la OTAN.

Se da por descontado que estarán en la capital alemana el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, que, junto con el canciller Merz, forman el llamado grupo 'E3', además de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Además ha confirmado oficialmente su asistencia a la cumbre de Berlín el presidente finlandés, Alexander Stubb, que mantiene excelentes relaciones con Trump.

De acuerdo con otros medios estadounidenses, además de Witkoff viajará a Alemania el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, que también ha estado implicado en las conversaciones para tratar de lograr un acuerdo de paz para Ucrania.

La decisión de enviar a Berlín a Witkoff, quien ha encabezado las conversaciones con Ucrania y Rusia sobre el plan de paz que promueve EE.UU. "subraya el impulso acelerado para reducir las diferencias entre Kiev y Washington en cuanto a los términos del acuerdo", escribe el WSJ.

Kiev, apoyada por los líderes europeos, está negociando con EE. UU. desde hace semanas una nueva versión del documento inicial de 28 puntos propuesto por Washington que recogía varias exigencias de máximos del Kremlin para la paz en Ucrania que tanto Europa como el país invadido consideraron inaceptables.

La contrapropuesta europea entregada el pasado miércoles a EE.UU. y que, según Zelenski, consta actualmente de 20 puntos, trata sobre todo la cuestión de qué concesiones territoriales está dispuesta a realizar Ucrania, según el canciller alemán.

Zelenski dijo el jueves que los temas claves todavía no resueltos en el plan de paz tienen que ver con los territorios de Donetsk y el control de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa y ocupada por las tropas rusas.

El presidente ucraniano explicó que, por ahora, la parte estadounidense plantea como compromiso con respecto a la región oriental de Donetsk la retirada de las tropas ucranianas de la parte del territorio que aún controla, mientras que las tropas rusas supuestamente no entrarían en esta zona.

Ucrania ha perdido en el campo de batalla casi toda Lugansk y controla menos de un 25 % del territorio de Donetsk, donde Rusia avanza de forma lenta pero constante.

Este territorio se denominaría "zona económica libre" o "zona desmilitarizada" en EE. UU., mientras que su gestión sigue sin estar clara.

Zelenski también declaró que el tope de personal para el Ejército ucraniano fijado en el plan de paz ha sido modificado en 800.000 soldados en lugar de los 600.000 iniciales.

El mandatario ucraniano asimismo afirmó que ha recibido de EE. UU. un plan de garantías de seguridad -que se negocian por separado- que revisará con su equipo y que devolverá con sus propias propuestas.