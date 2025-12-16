Netanyahu carga contra la CPI tras no poder frenar el caso por crímenes en Palestina

"Israel no es miembro de la Corte Penal Internacional y no reconoce su jurisdicción. La CPI y su fiscal se han arrogado una autoridad que no poseen, en un intento políticamente motivado de criminalizar al Estado judío", afirmó la oficina de Netanyahu en un comunicado.

Y añadió que "la conducta del fiscal Karim Khan refleja una grave distorsión de la ley y del debido proceso", alegando que actuó "impulsado por prejuicios" en un "intento de desviar los cargos de agresión sexual en su contra".

Desde el pasado mayo, Khan quedó apartado de diversas investigaciones, incluidas las pesquisas sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela o en la Filipinas del expresidente Rodrigo Duterte, y se mantiene a la espera de las conclusiones sobre las acusaciones en su contra por acoso sexual a una colega de su oficina.

Al rechazar el último recurso de Israel, la CPI confirmó ayer que el tribunal mantiene su competencia sobre los hechos ocurridos tras los ataques terroristas del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023.

La CPI reforzó así la posición de la Fiscalía para continuar investigando los presuntos crímenes cometidos en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, sin reiniciar plazos ni procedimientos.

En la práctica, esto mantiene abiertas las investigaciones y respalda las decisiones ya adoptadas, incluidas las órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, en un momento en que la Corte está en el centro del debate por las reacciones de Estados como Rusia y Estados Unidos a sus investigaciones sobre Ucrania y Palestina.