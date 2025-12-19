La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 0,80 %

Entre las líderes, las que más ganaron fueron las acciones de Banco de Valores (+1,76 %), Bolsas y Mercados (+0,84 %) y Grupo Financiero Galicia (+0,60 %).

Las compañías que finalizaron la jornada en mayor negativo fueron Banco Macro (-2,58 %), Loma Negra (-2,48 %) y Central Puerto (-2,46 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron levemente a la baja, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina se ubicó en los 573 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo estable en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.475 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista quedó a 1450 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' llegó a 1.485 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) cerró a 1.555 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) alcanzó los 1.494 pesos por unidad.