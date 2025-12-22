Los agricultores franceses mantienen su bloqueo de la autopista entre Bayona y Toulouse

El corte de la A64, que afecta al tramo entre Montréjeau y Briscous, es la gran excepción entre las movilizaciones del sector agrario, ya que en el resto del país, incluido el suroeste (la zona más afectada), han ido viendo desaparecer los bloqueos desde que el viernes el Gobierno francés pidiera a los sindicatos hacer una tregua navideña.

Aunque no todos los sindicatos se mostraron igual de dispuestos a instar a los agricultores a respetar esa petición, la situación experimentó una mejora significativa ya este sábado, cuando se registraron poco más de medio centenar de bloqueos, y este domingo el número fue de solo una decena.

Los sindicatos están llamados de nuevo a reunirse con el primer ministro, Sébastien Lecornu, a comienzos de enero próximo para avanzar en esta crisis, que el Ejecutivo ha preferido tratar con tacto y con el propio líder del Ejecutivo situado en primera línea.

Para tender puentes, el viernes pasado -en paralelo a la petición de una tregua navideña, que puso sobre la mesa en sucesivas reuniones con los líderes sindicales- el primer ministro anunció nuevos compromisos, como el de elevar el fondo de ayudas para los ganaderos impactados por la epidemia de 10 a 11 millones de euros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La principal agrupación gremial, la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores (FNSEA), recibió el mensaje con tibieza y señaló que, si para el horizonte de esas nuevas reuniones no tienen una lista de compromisos concreta de parte del Gobierno, retomarán las protestas.