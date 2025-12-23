La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,67 %

Entre las empresas líderes, las que más perdieron fueron las acciones de Aluar (-3,9 %), Banco Macro (-2,1 %) y Edenor (-2 %).

Por el contrario, cerraron en terreno positivo los papeles de Ternium (+1,3 %), Grupo Financiero Valores (+ 1 %) y Metrogas (+0,4 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia mixta, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió 0,9 %, a 575 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo estable en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.475 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.450 pesos por unidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.505 pesos para la venta, mientras que los denominados dólares financieros operó con tendencia a la bajada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) descendió 0,8 %, a 1.530,70 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,9 %, a los 1.479,44 pesos por unidad.

Por los festivos de Navidad, este miércoles 24 la Bolsa de Buenos Aires tendrá una rueda de negocios acotada, en tanto que los mercados cambiarios no operarán, mientras que el jueves 25 no habrá ningún tipo de actividad financiera.