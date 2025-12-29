Las muertes por dengue llegan a 26 en Panamá este año, casi la mitad que en 2024

Hasta la semana epidemiológica número 50 se registraron 15.657 casos de la enfermedad frente cerca de 32.000 del mismo lapso del 2024, "lo que refleja una reducción significativa", precisó este lunes un comunicado de la cartera sanitaria.

De acuerdo con los datos oficiales, de la cifra total de casos hasta el pasado 13 de diciembre, 1.549 requirieron hospitalización y 107 fueron clasificados como graves.

El área metropolitana y San Miguelito, en la capital, acumulan la mayoría de casos, con 7.506. Las defunciones por la enfermedad se han registrado en casi todas las regiones del país, siendo la provincia occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, la que registra la mayor cantidad, con cinco muertes, seguida de la vecina Bocas del Toro con cuatro y el área metropolitana con tres.

La tasa de incidencia nacional en la semana epidemiológica 48 del año en curso es de 342 casos por 100.000 habitantes. La mayoría de los contagios se registran en personas de entre los 25 y 49 años, pero el grupo más afectado es el de entre 10 y 14 años, indica la información oficial.

