La hidroeléctrica Itaipú generó energía suficiente para abastecer todo el mundo por un día

La energía generada en 2025 es suficiente "para abastecer todo el mundo por 25 horas, a Brasil por 40 días y Paraguay por cerca de 3 años", informó la hidroeléctrica binacional en un comunicado divulgado este viernes con el balance de producción anual.

Pese al aumento de la producción el año pasado, la energía generada aún no volvió al nivel de 2023, cuando fue de 83,9 millones de megavatios por hora, su mejor resultado en los últimos seis años.

La actual producción, además, aún está lejos del récord alcanzado en 2008, cuando la generación fue de 94,7 millones de megavatios por hora.

Según Itaipú, el aumento de la producción en 2025 frente a 2024 obedeció a que la afluencia (disponibilidad de agua en la represa) creció un 8,57 % y a la mayor demanda de energía tanto de Brasil como de Paraguay.

Del total de la energía producida el año pasado, un 36 % fue destinada a Paraguay, en donde respondió por el 87 % del consumo energético del país.

El restante 64 % fue transmitida a Brasil, en donde fue responsable por el 7 % de la oferta eléctrica del país (el 11,6 % de toda la energía hidráulica consumida).

Itaipú recordó en su comunicado que en 2025 alcanzó un hito al acumular una producción de 3.100 millones de megavatios hora desde su entrada en funcionamiento en 1984.

"Esos números corroboran el papel estratégico de Itaipú para la seguridad energética de Brasil y de Paraguay", afirmó el director general brasileño de la hidroeléctrica, Enio Verri, citado en el comunicado.

Con sus veinte turbinas, Itaipú tiene una potencia instalada de 14.000 megavatios de energía.