Familiares de presos políticos en Venezuela esperan que se den liberaciones "masivas"

"Pidiéndole a Dios que realmente sea una liberación masiva y completa (...) y lo ideal es que no se reduzca a solo un grupo, sino que las cárceles se abran para todos", señaló a EFE Margareth Baduel, activista de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, desde las afueras de la cárcel el Rodeo I, a 51 kilómetros de Caracas.

Baduel indicó que, hasta el momento, no han recibido información por parte de los custodios de ese centro de reclusión sobre posibles liberaciones de presos políticos.

Por su parte, Yovanka Ávila, familiar de un preso político y vocera del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, señaló a EFE que no tienen una lista de nombres de las personas que recibirán la medida.

"Uno, el familiar nunca deja de esperar este momento, uno nunca pierde la fe, no perdemos la esperanza, ellos están dentro de nuestras oraciones todos los días", añadió.

Ávila dijo que esperan la liberación de todos los presos políticos en el país, porque, señaló, tienen condiciones de salud, tanto físicas como emocionales, que "deben ser atendidas".

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la "liberación" de "un número importante de personas", que incluyen a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra ni las condiciones-, como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica en el país".

El anuncio de las excarcelaciones se da luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el martes el supuesto cierre de una "cámara de torturas" en Caracas, en medio de la presión que ejerce sobre el gobierno de la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, después de la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de tropas estadounidenses.

De acuerdo al Foro Penal, en Venezuela había 863 presos políticos hasta el 29 de diciembre pasado, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.