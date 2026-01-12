Mundo
12 de enero de 2026 - 22:10

Ataque ruso deja al menos dos muertos en la ciudad ucraniana de Járkov

Rusia ha intensificado su campaña para obstaculizar la movilización militar de Ucrania mediante una serie de ataques selectivos con drones contra centros de reclutamiento en todo el país.
Un ataque ruso contra la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, dejó dos muertos y varios heridos, informó el martes el gobernador regional.

Por ABC Color

“Hasta este momento se sabe que dos personas han muerto por los ataques enemigos en las afueras de Járkov (noreste de Ucrania)”, publicó en Telegram el gobernador Oleg Sinegubov.

Dijo que otras tres personas resultaron heridas en el ataque nocturno.

El alcalde de Járkov, Igor Terejov, dijo que un dron ruso de largo alcance atacó una instalación médica para niños, donde causó un incendio.

En los últimos meses, Moscú ha golpeado a Ucrania con ataques diarios con drones y misiles dirigidos a su infraestructura energética para cortar el fluido eléctrico en pleno invierno.

