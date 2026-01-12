ONG pide garantizar seguridad para el regreso a clases en Venezuela tras ataque de EEUU

"En el contexto actual pareciera que no existen garantías homogéneas en el país que permitan afirmar que hay condiciones esenciales para un retorno presencial seguro", afirmó la organización.

Si bien reconoció el derecho de los niños y adolescentes a sus actividades escolares, la ONG señaló que "la vigencia del Estado de Conmoción Exterior, sumada a la creciente presencia militar, las limitaciones de traslado y los riesgos en seguridad ciudadana" implican un entorno que "desafía las condiciones mínimas para la vida escolar".

Indicó que son necesarias "condiciones esenciales de seguridad, servicios públicos y protección" para el personal educativo, escuelas libres de "dinámicas de militarización" o "presencia armada innecesaria", así como "garantías claras de protección y del debido proceso".

También señaló que es necesario tener "condiciones de movilidad seguras" y "acompañamiento psicosocial" que reconozca el impacto emocional que este contexto puede tener en la comunidad educativa.

"Forzar un regreso presencial sin estas garantías no solo resulta inadecuado, sino contrario al interés superior del niño, pues transforma a la escuela —que debe ser un espacio de cuidado y protección— en un entorno de riesgo", dijo Cecodap.

Este lunes, la dirigencia estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV) denunció que han recibido reportes de estudiantes que han sido extorsionados en el marco del estado de conmoción exterior, decretado por el Gobierno el pasado 3 de enero, el mismo día de los ataques de EE.UU. en Caracas que terminaron con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Pese al ataque militar y a que el estado de conmoción sigue en vigencia, el pasado jueves el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, ratificó el reinicio de las actividades educativas para este lunes, como estaba previsto en el calendario escolar.

En este sentido, el ministro participó este lunes, junto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en un acto de inicio de clases en una escuela de Catia La Mar, una zona del estado La Guaira que fue afectada por los bombardeos estadounidenses.