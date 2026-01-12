Paz dice que decreto rechazado por sindicatos "cumplió su función" y anuncia nueva norma

En un mensaje televisado, Paz destacó el diálogo desarrollado por sus ministros en los últimos diez días con distintos sectores, incluida la Central Obrera Boliviana (COB), que mantenía protestas callejeras desde diciembre y bloqueos de carreteras desde el pasado martes para exigir la abrogación del decreto 5503.

"Con ese diálogo, el decreto 5503 cumplió su función, conquista económica, conquista social, pero necesitamos dar un nuevo paso, necesitamos un nuevo decreto", sostuvo el gobernante.

El anuncio ocurre después de que los ministros acordasen con la COB la abrogación del decreto 5503, emitido el 17 de diciembre, y la elaboración de una nueva norma en la que se mantenga el retiro de la subvención a los combustibles, pero que anule otras disposiciones que generaron rechazo en esos sectores.

El presidente sostuvo que "Bolivia necesita orden, control y estabilidad, pero sobre todo crecer", por lo que ahora "comenzará la etapa que dará lugar a un nuevo decreto para consolidar" las "conquistas económicas y sociales" establecidas en sus poco más de dos meses de gestión.

Paz ratificó que el retiro de la subvención permitió un ahorro diario de 10 millones de dólares "que significan obras y empleos", pero que por cada día de bloqueos de carreteras se perdieron "20 millones de dólares en obras, empleos y producción".

"La subvención se eliminó y eso es una conquista económica y eso no va a cambiar", insistió.

También sostuvo que el "futuro" que se está construyendo "está en riesgo cuando algunos prefieren el caos antes que un país que funcione" y señaló que los bloqueos "impiden que Bolivia se cure" de la crisis que viene arrastrando en los últimos años.

Además, destacó que en el país hay "muy buenos dirigentes" sindicales que son "honestos y transparentes", pero que hay otros "que mienten y que se ocultan detrás del bloqueo" y que "promueven el conflicto mientras protegen sus privilegios".

Por esto, anunció que en los próximos meses dialogará personalmente "con las bases" de sindicatos y organizaciones sociales "para que no haya esos malos dirigentes que les mienten".

La COB y los sindicatos campesinos, que fueron aliados políticos de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), realizaron protestas callejeras que fueron escalando hasta llegar a los bloqueos de carreteras desde el pasado martes en contra del decreto 5503.

Esa norma estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que supone aumentos de 86 % y del 162 % respecto a los costos subvencionados que estuvieron vigentes por más de 20 años.

Los sindicatos también cuestionaban el decreto porque consideran que abre la posibilidad de la venta de los recursos naturales y las empresas estatales de Bolivia a capitales extranjeros, algo que el Gobierno ha negado.

La norma dispuso otras medidas complementarias, como el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), y aumentos de un bono escolar y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social que, según lo acordado entre el Gobierno y la COB, se mantendrán en el nuevo decreto.

Tras el acuerdo firmado este domingo en la tarde, la COB dispuso el cese de todas las medidas de presión.