El petróleo de Texas sube un 2,77 %, hasta 61,15 dólares el barril

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en febrero sumaron 1,65 dólares con respecto al cierre anterior.

Los operadores temen posibles interrupciones en el suministro de crudo procedente de Irán, en medio de la tensión de este país con Estados Unidos y las protestas antigubernamentales que se han saldado con la vida de cerca de 2.000 personas.

Hoy, Trump anunció la cancelación del diálogo con las autoridades de Irán, uno de los mayores productores de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y aseguró a los manifestantes que la "ayuda está en camino".

Además, el líder republicano ha advertido de posibles acciones militares y ha anunciado que impondrá un arancel del 25 % a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Teherán, cuyo petróleo se exporta en gran medida a China.

Esta situación, sumada a la incertidumbre geopolítica en torno al futuro de la industria petrolera en Venezuela, mantiene la demanda de petróleo en los mercados de crudo globales, según apunta hoy el analista Tom Essaye en su informe diario Sevens Report.