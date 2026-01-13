Gobierno de Bolivia y sindicatos dan por resuelto conflicto tras emisión de nuevo decreto

El decreto 5516 reflejó los acuerdos logrados entre las autoridades y la Central Obrera Boliviana (COB) que permitieron el cese de protestas y el levantamiento de los bloqueos de carreteras que realizaron los sindicatos contra otra norma, la 5503, que en diciembre retiró la subvención de los carburantes.

La nueva norma abrogó el decreto 5503, pero mantuvo el levantamiento de la subvención de los combustibles y otras disposiciones como el incremento de bonos para escolares y ancianos y del salario mínimo nacional, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares), como lo acordaron el domingo los sindicalistas y el Gobierno de Rodrigo Paz.

El máximo dirigente de la COB, el minero Mario Argollo, dijo a los medios que "se ha logrado el objetivo" y que "a través de la promulgación de este decreto y la abrogación del 5503 se suspenden de manera inmediata todas las medidas de presión a nivel país".

Los sindicalistas estuvieron reunidos con el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo desde la víspera hasta esta madrugada para conocer los alcances del decreto 5516 y asegurarse de que recoge los compromisos acordados en el diálogo del domingo, donde también se fijó un plazo de 48 horas para abrogar el 5503 y emitir una nueva norma.

Por su parte, Lupo destacó que el resultado del proceso de "diálogo, concertación y creación de confianza con más de 160 sectores", incluida la COB, permitió "mantener el fondo del decreto 5503 en el 5516, que es el levantamiento de las subvenciones, la estabilidad social", el aumento del salario mínimo, "el arancel cero y la reprogramación de deudas".

"El fondo se ha preservado, la forma se ha modificado, el país se ha desbloqueado. Si hay sectores que insisten en este tipo de accionar, claramente ya tienen otra intención", advirtió el ministro.

La COB y los sindicatos campesinos, que fueron aliados políticos de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), realizaron protestas callejeras que fueron escalando hasta llegar a los bloqueos de carreteras desde el pasado martes en contra del decreto 5503.

Esa norma estableció precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros, lo que supone aumentos de 86 % y del 162 % respecto a los costos subvencionados que estuvieron vigentes por más de 20 años.

Estos precios seguirán vigentes, según lo establecido en el nuevo decreto.

Los sindicatos también cuestionaban el decreto 5503 al considerar que abría la posibilidad de la venta de los recursos naturales y las empresas estatales de Bolivia a capitales extranjeros, algo que el Gobierno negó.

Los bloqueos de carreteras se fueron levantando progresivamente desde el domingo y este martes se retiraron los últimos que permanecían en la región central de Cochabamba y la oriental Santa Cruz.

El Gobierno asegura que la eliminación de la subvención de combustibles permite un ahorro diario de 10 millones de dólares al Estado.