La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,32 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un descenso del 1,12 % para quedar en 123.765.619,63 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Sociedad Comercial del Plata (-4,9 %), Grupo Supervielle (-4 %) y Telecom Argentina (-3,8 %).

Solo cerraron en terreno positivo los papeles de YPF (+2,1 %), Grupo Financiero Valores (+1,8 %) y Transportadora Gas del Norte (+1,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares bajaron hasta un 0,7 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 581 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.485 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista retrocedió a 1.457 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo estable, en 1.505 pesos para la venta, mientras que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la bajada.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó el 0,4 %, a 1.522,32 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó el 0,1 %, a 1.487,11 pesos por unidad.