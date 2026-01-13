La Bolsa de Londres cierra casi plana (-0,03 %) y rompe su racha de récords

Londres, 13 ene (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este martes prácticamente plana, con una leve bajada del 0,03 % y rompió la racha de récords de las dos últimas sesiones tras las noticias de la desaceleración de la inflación en EE.UU. y la revisión al alza de las previsiones de crecimiento global del Banco Mundial.