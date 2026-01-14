Autoridad nuclear japonesa suspende la revisión de una planta por irregularidades en datos

La NRA ordenó a la empresa, Chubu Electric Power, elaborar un informe detallado sobre las sospechas de que seleccionó los datos de terremotos para adecuarse a las normas de seguridad, afirmó la cadena de televisión japonesa NHK.

Además de suspender la revisión de la central nuclear, la NRA afirmó que llevará a cabo una inspección en la sede de la operadora de la planta nuclear para investigar el posible fraude, desvelado por la propia Chubu Electric Power la semana pasada.

"Quiero que la inspección sea exhaustiva y tenga en cuenta a Chubu Electric Power en su conjunto", dijo durante la reunión el presidente de la NRA, Shinsuke Yamanaka, según NHK.

La operadora de la planta nuclear de Hamaoka afirmó el pasado 5 de enero que sospecha que los datos utilizados para realizar la evaluación sísmica podrían haber sido seleccionados de forma inadecuada.

Considerada hace años como una de las instalaciones atómicas potencialmente más peligrosas del mundo debido a que está situada en una zona en la que se juntan cuatro grandes placas tectónicas, la planta nuclear fue detenida dos meses después del accidente en la central de Fukushima Daiichi, desatado en 2011 por el gran terremoto y posterior tsunami en el este de Japón.

El entonces primer ministro, Naoto Kan, pidió que Hamaoka cesara operaciones ante la opinión de múltiples expertos sobre la alta probabilidad de que se produjera un seísmo de efectos devastadores en las próximas décadas.

La decisión sobre Hamaoka llega a menos de una semana antes de que la compañía eléctrica japonesa TEPCO reabra la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad, el próximo 20 de enero tras obtener el visto bueno de las autoridades locales.

De producirse el encendido del reactor, será el primero de una central operada por TEPCO, que gestionaba la planta de Fukushima antes del desastre.