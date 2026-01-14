El brasileño Agibank presenta solicitud para cotizar acciones en la bolsa de Nueva York

La operación fue detallada en el formulario depositado ante el regulador bursátil de Estados Unidos, que describe los planes de la entidad y sus principales cifras operativas y financieras.

Según los documentos, el grupo financiero busca habilitar la emisión de acciones en el mercado neoyorquino para captar recursos en el exterior tanto de inversores institucionales como minoristas.

Pese a que la solicitud no indica el posible valor de la emisión, fuentes del mercado citadas por la prensa brasileña indican que puede llegar a 1.000 millones de dólares (unos 859 millones de dólares).

Agibank es la segunda 'fintech' brasileña en presentar una propuesta de IPO en el mercado estadounidense este mes.

La semana pasada lo hizo la plataforma de pagos PicPay, controlada por el grupo J&F Investimentos, el propietario de JBS, mayor productora mundial de carnes.

Ambas pretenden seguir los pasos de los bancos y tecnofinancieras Nubank, XP, Inter y PagBank, que nacieron en Brasil y operan principalmente en el país, pero abrieron su capital en Estados Unidos.

Fundado en 1999 en el sureño estado de Río Grande do Sul, Agibank se consolidó como un banco híbrido que combina servicios bancarios digitales con una red física de atención al cliente dirigida a segmentos con menor acceso a la banca tradicional.

Su cartera de productos incluye cuentas corrientes, tarjetas de crédito, préstamos personales y, principalmente, crédito a pensionistas.

Hasta septiembre de 2025, Agibank contaba con más de 6,4 millones de clientes activos, con un crecimiento que supera el 70 % interanual, y manejaba una cartera de crédito que rondaba los 33.000 millones de reales (unos 6.114 millones de dólares).

Según el último balance divulgado, su beneficio en los 12 meses hasta septiembre sumó 1.100 millones de reales (unos 203,8 millones de dólares), con un retorno sobre el patrimonio del 40,9 %.