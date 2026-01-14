Mamdani nomina a Midori Valdivia para dirigir la Comisión de Taxis de Nueva York

Valdivia, de familia peruana y nacida en Japón, forma parte de la junta directiva de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y cuenta con una amplia experiencia en ese sector, según un comunicado de la oficina de Mamdani.

"Desde la Alcaldía, impulsaremos un cambio significativo en la vida de los trabajadores, a menudo olvidados por nuestra política, y en la vida cotidiana de los taxistas, que merecen una figura destacada en la TLC", declaró anoche el alcalde en una rueda de prensa frente al aeropuerto de LaGuardia, en Queens.

Como asambleísta, Mamdani lideró en 2021 una huelga de hambre de quince días que acabó con la implementación de un programa de alivio de deuda para los taxistas, víctimas de prácticas crediticias abusivas vinculadas a las licencias de estos vehículos.

Los conductores de los icónicos taxis amarillos de la Gran Manzana también iniciaron esta huelga ante la competencia desleal de Uber y otras plataformas de VTC y tras el suicidio de nueve taxistas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante su mandato, el alcalde Michael Bloomberg (2002-2013) decidió aumentar el número de "medallones" -como se conoce a estas licencias-, que hasta entonces habían costado entre 110.000 y 140.000 dólares, y convocó varias subastas ad hoc en las que se infló su precio, creando una burbuja.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la conferencia de prensa, Valdivia, de 42 años, afirmó que es "un gran honor" unirse a la administración del alcalde socialista y se comprometió a "brindar resultados a los conductores, pasajeros y neoyorquinos de toda la ciudad".

Previamente, Valdivia se desempeñó como jefa de gabinete del presidente y director ejecutivo de la MTA; como comisionada adjunta de finanzas y administración de la TLC y como asesora principal del director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

Actualmente, forma parte de la junta directiva de la Asociación de Planificación regional y es fideicomisaria del Centro de Tránsito y miembro de la Junta del Centro de Movilidad de Uso Compartido.