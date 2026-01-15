Detienen en España a un ecuatoriano sospechoso de abuso sexual contra una menor de edad

En sus redes sociales indicó que, mediante cooperación policial internacional, en el marco de la operación El Pacto 2.0, la Policía de Ecuador, en coordinación con INTERPOL-Madrid (España) ejecutó la detención con fines de extradición activa del mencionado ciudadano, quien mantiene vigente una Notificación Roja de Interpol.

"El detenido es requerido por la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia 1, por el delito de violación, relacionado con un hecho ocurrido en el año 2017, en la ciudad de Quito, cuya víctima es una menor de edad", afirmó.

La Policía Nacional no ha informado sobre la fecha de la detención ni el lugar en que ocurrió, así como tampoco ha indicado cuándo se concretará la extradición.