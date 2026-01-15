La argentina Biogénesis Bagó proveerá a Sudáfrica vacunas para contener brotes de aftosa

Según informó la compañía en un comunicado, Biogénesis Bagó hará un envío inicial de un millón de dosis de vacunas de alta potencia, listas para ser despachadas en cuanto se emitan las autorizaciones correspondientes, y un suministro adicional de 5 millones de dosis antes de marzo próximo para controlar esta enfermedad que afecta principalmente a animales de pezuña hendida.

Las vacunas corresponden a los serotipos SAT (South African Territories) 1, 2 y 3 que generaron brotes de fiebre aftosa en Sudáfrica con un importante impacto negativo para la producción de carne y leche.

"Nuestra misión es acompañar a los países en el diseño e implementación de estrategias sostenibles de control y erradicación de la aftosa, combinando tecnología de punta, capacidad de producción y conocimiento epidemiológico", señaló el director de Operaciones e Innovación de Biogénesis Bagó, Rodolfo Bellinzoni.

Las dosis provistas serán utilizadas por Sudáfrica en campañas masivas de vacunación por fases, centradas en los focos de mayor circulación viral identificados mediante mapas de riesgo.

El plan tiene un objetivo de cobertura superior al 80 % en rodeos comunales y de hasta el 100 % en 'feedlots' (engordes a corral) y tambos, con la meta de reducir significativamente la incidencia de brotes en las provincias más afectadas durante los próximos 12 meses.

En el mediano plazo, la estrategia prevé avanzar hacia la consolidación del control de la enfermedad y, finalmente, al retiro progresivo de la vacunación una vez alcanzados los objetivos sanitarios establecidos por los organismos internacionales.

Las vacunas de Biogénesis Bagó complementarán la producción local y los acuerdos que Sudáfrica mantiene con otras instituciones de la región, fortaleciendo la disponibilidad de vacunas trivalentes adaptadas a las cepas SAT que circulan actualmente en el país africano.

"El compromiso con Sudáfrica se suma a nuestra trayectoria en programas exitosos de control de la enfermedad en América Latina y Asia, donde el uso sistemático de nuestras vacunas contribuyó a recuperar y sostener el estatus de libre de aftosa con y sin vacunación", señaló Bellinzoni.

El directivo afirmó que ser proveedor de bancos de antígenos de los principales exportadores de carne del mundo, como Brasil y los Estados Unidos, le ha dado a la compañía "una plataforma única para adaptar con rapidez" las soluciones desarrolladas por la empresa a "a las cepas de campo relevantes" en cada región.

"Esa misma experiencia estará ahora al servicio de Sudáfrica, como socio estratégico en su hoja de ruta hacia un país libre de aftosa y con mayor resiliencia sanitaria", añadió Bellinzoni.