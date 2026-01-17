Presidentes latinoamericanos llegan a Paraguay para la firma del acuerdo UE-Mercosur

El anfitrión de la cita es el mandatario paraguayo, Santiago Peña, cuyo país ejerce la presidencia rotativa del Mercosur.

El Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay (BCP), en Asunción, será el escenario de la firma del pacto entre el bloque sudamericano (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la UE que estará representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien fue la primera en tocar suelo paraguayo esta jornada.

Orsi, acompañado de su canciller, Mario Lubetkin, aterrizó en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya en el aeropuerto Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque (centro), donde fueron recibidos por el viceministro de Administración y Asuntos Técnicos de la Cancillería de Paraguay, Miguel Aranda.

Poco después, llegó Milei y su ministro de Exteriores, Pablo Quirno; y el presidente Rodrigo Paz, quien visita por primera vez Paraguay como invitado de la ceremonia, pues Bolivia está en la fase final de su adhesión como miembro pleno del Mercosur.

Von der Leyen llegó en una aeronave de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) junto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el canciller de Brasil, Mauro Vieira, quien representará a su país en la ceremonia, ante la ausencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El viernes también llegó a Paraguay el presidente de Panamá, José Mulino, quien fue invitado al ser su país Estado asociado del Mercosur.

Los ministros de Relaciones Exteriores de los miembros plenos del Mercosur serán los encargados de rubricar el acuerdo, y por parte de la UE, lo hará el Comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maroš Šefčovič.

Fuentes oficiales brasileñas afirmaron a EFE que, en principio, al acto solo estaban convocados los ministros de Exteriores del Mercosur, pero al tratarse de un evento histórico, Paraguay decidió posteriormente invitar a los mandatarios de los países miembros.

Se trata del mayor acuerdo jamás negociado por el Mercosur desde su fundación y uno de los más ambiciosos de la UE, que crea una zona de libre mercado de 720 millones de personas, con un peso económico de 22 billones de dólares (19 billones de euros).