Detienen en Costa Rica a un canadiense buscado en su país por tráfico de drogas y de armas

La Oficina Central Nacional Interpol San José del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) explicó en un comunicado que el hombre, de 35 años, es el sospechoso de liderar una organización criminal que se dedicaba al tráfico de armas y de droga en la localidad canadiense de Lake Country

Como parte de las diligencias ejecutadas por el Ministerio Público de Canadá, entre enero y marzo del año 2023, se llevó a cabo una incautación de droga, más de 58.000 dólares en efectivo, chalecos antibalas y 45 armas de fuego entre pistolas y rifles de asalto.

"Esto ha sido catalogado por la Policía Montada de Canadá como la incautación de armas y droga más importante que han realizado", indicó el comunicado de la Interpol San José.

El canadiense fue detenido este jueves por la Interpol en la localidad de Playa Tamarindo, en la turística provincia de Guanacaste (Pacífico costarricense), luego de que las autoridades recibieran una orden de captura internacional.

El detenido quedará a las órdenes de las autoridades correspondientes a la espera de que se concrete el proceso de extradición.