Baja la tasa de fecundidad en Rusia pese a los intentos del gobierno de aumentar natalidad

Según el medio oficialista ruso, que se basa en datos de Rosstat, la tasa de fecundidad, aquella que mide cuántos hijos tiene de promedio una mujer en edad considerada fértil, entre los 15 y los 50 años, era de 1,374 en diciembre de 2025, 0,026 puntos menos que el año anterior.

Las estadísticas no incluyen las cifras de las regiones ucranianas que Rusia se anexionó en 2022: Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

Según las cifras oficiales, la tasa obtuvo su puntuación máxima en 2015, un año después de la anexión de la península ucraniana de Crimea y la imposición de sanciones internacionales, lo que perjudicó a la economía rusa.

Las regiones con la tasa de fecundidad más alta fueron Chechenia (2,596), Tuvá (2,214) y Yamalo-Nénets (2,01).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las que obtuvieron la puntuación más baja fueron Leningrado (0,914), Smolensk (1,012) y Vladímir (1,059).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También ha disminuido la tasa de fecundidad para el tercer hijo, de 0,376 en 2024 a 0,362 en 2025.

Las autoridades rusas, por iniciativa del propio presidente Vladímir Putin, han impulsado numerosas medidas biopolíticas dirigidas a aumentar la natalidad del país, que vive una crisis demográfica desde hace décadas.

"Las medidas ya adoptadas parecen ser insuficientes. Lamentablemente, la tendencia negativa persiste. La tasa de natalidad sigue disminuyendo", afirmó el jefe del Kremlin a principios de diciembre.

El Parlamento ruso aprobó el año pasado una ley que prohíbe la propaganda de la ideología 'childfree', que promueve el derecho de las mujeres a no tener hijos.

Rusia destinará en los próximos tres años 37.500 millones de rublos (más de 402 millones de dólares) a los programas para promover la natalidad.

A su vez, son los gobiernos regionales los delegados en llevar a cabo estos planes en sus territorios, lo que ha llevado a determinados gobernadores a entorpecer los abortos.

Según información oficial, unas 800 clínicas privadas dejaron de practicar abortos, algunas por presiones políticas directas por las autoridades regionales, como ocurrió recientemente en Altái, donde exigieron públicamente que el último centro médico que posibilitaba dichas prácticas renunciara a su licencia.

A finales del mes pasado las autoridades de Mordovia dictaron la primera multa por "incitación al aborto", debido a que la pareja de una mujer embarazada de gemelos le aconsejó abortar por razones económicas.

La difícil situación económica que atraviesa el país, además de la guerra y la consecuente movilización masculina para el frente, entorpece el reemplazo generacional, que se establece en una tasa de 2 puntos.

También han degenerado los servicios sanitarios prestados en las áreas más provinciales, y en la región de Kémerovo, a principios de año, murieron nueve neonatos en un hospital de maternidad, por lo que se inició una investigación por negligencia médica.