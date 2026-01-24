Marruecos activa de nuevo la alerta naranja por lluvias intensas, nieve y vientos

El servicio meteorológico marroquí explicó en un comunicado que la primera fase de lluvias durará desde mediodía del sábado hasta la madrugada del domingo, afectará ciudades del centro y el oeste del país como Settat, Taza, Taunate, Sefrou y Beni Mellal.

La segunda, más intensa (entre 50 y 80 milímetros), se extenderá desde el amanecer del domingo hasta la tarde del lunes, en la región noroeste y afectará las ciudades de Tánger, Tetuán, Chauen y Larache, entre otras, según la nota.

Asimismo, se esperan acumulaciones de nieve de entre 20 y 50 centímetros en las montañas del Atlas Medio (en el centro del país) y Alto (en el sur), y en la cordillera del Rif, en el norte del país, con acumulaciones de entre de menos de 20 centímetros.

El comunicado advierte de vientos fuertes de hasta 85 kilómetros por hora azotarán la tarde del sábado ciudades como Casablanca y Rabat, en el oeste, y Guelmim y Sidi Ifni, en el sur.

El domingo se desplazarán al este y afectarán las ciudades de Nador y Taurirt y Yerada, entre otras.