Expertos de la ONU critican a Francia por criminalizar las protestas de agricultores

"Arrestar a portavoces nacionales y líderes campesinos internacionales por actos simbólicos de desobediencia civil es una señal preocupante que amenaza el derecho de los campesinos a expresar sus demandas sin temor a intimidaciones o represalias", indicaron en un comunicado.
El 14 de enero, la policía francesa detuvo a 52 personas en una protesta frente al Ministerio de Agricultura contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur y otros asuntos como la orden gubernamental de sacrificar rebaños enteros para hacer frente a los brotes de dermatosis nodular declarados en algunas zonas de Francia.
Entre los detenidos había tres portavoces nacionales de la Confederación Campesina o el coordinador general del movimiento internacional La Vía Campesina, recordaron en el comunicado los relatores de la ONU para el medio rural (Carlos Arturo Duarte), liberad de reunión (Gina Romero) y activistas de derechos humanos (Mary Lawlor).
"Los agricultores se están movilizando para proteger sus medios de vida y exigir participación en decisiones que afectan a su supervivencia, incluidas las políticas sanitarias y los acuerdos comerciales internacionales. En lugar de silenciarlos mediante detenciones, el Gobierno debe entablar un diálogo constructivo", subrayaron.
