China no ha registrado casos de virus Nipah y evalúa como bajo el riesgo para el país

Ante la preocupación generada entre la población por el brote en la India, notificado justo antes de que comiencen en China los desplazamientos masivos por las vacaciones del Año Nuevo lunar, la Administración Nacional de Control y Prevención de Enfermedades recordó que los casos del país vecino se concentran en una región (Bengala Occidental) que no comparte frontera terrestre con China.

El organismo incidió en que el virus presenta una baja capacidad de supervivencia en el entorno, lo que reduce las oportunidades de contagio para la población general, aunque llamó a mantener la vigilancia.

China, de acuerdo a la misma fuente, no ha registrado ningún caso de Nipah desde que el virus fue identificado por primera vez en 1998.

Sin embargo, la Administración admitió que existe un "cierto riesgo" de importación, por lo que se han reforzado las tareas de seguimiento epidemiológico y evaluación de riesgos, especialmente en los puntos de entrada al país.

La India notificó este martes al menos dos casos del virus y puso bajo vigilancia a cerca de 190 personas que mantuvieron contacto con los infectados, una situación que ha provocado inquietud en varios países de Asia.

En China, la alerta ha coincidido con la cercanía del periodo vacacional del Año Nuevo lunar, conocido como 'chunyun', el mayor movimiento anual de personas en el país, lo que ha alimentado el debate en redes sociales y reavivado el recuerdo de la pandemia de covid-19.

Las autoridades recordaron que el país cuenta desde 2021 con directrices técnicas específicas para la prevención y el control del Nipah, así como con capacidad de diagnóstico en los centros de control de enfermedades de todas las provincias.

El virus Nipah es un patógeno zoonótico que se transmite principalmente a través de murciélagos frugívoros o cerdos, así como por alimentos contaminados o contacto estrecho entre personas, y presenta una tasa de mortalidad elevada, según la Organización Mundial de la Salud.