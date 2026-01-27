El fuerte temporal en Japón deja al menos once muertos y más de un centenar de heridos

Según los últimos datos de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón (FDMA, en sus siglas en inglés), el país registra ya un total de 11 muertos y 102 heridos desde el 20 de enero, como consecuencia de las fuertes nevadas en varios puntos del territorio.

Hasta las 6:00 hora local (21:00 GMT del lunes) se registraron un total de 437 centímetros de nieve acumulada en Sukayu, en la prefectura de Aomori (norte de Japón), y 237 centímetros en el distrito de Sumon, en la prefectura de Niigata (centro-norte de país), según datos recogidos por la cadena pública local NHK.

Una de las zonas más afectadas es la denominada Zona de Convergencia de Masas de Aire Polar del Mar de Japón (JPCZ, por sus siglas en inglés), un fenómeno invernal donde convergen varios flujos de aire frío de Siberia y nubes cargadas de hielo que suelen provocar intensas nevadas y tormentas en el norte del territorio nipón.

Según las autoridades, se espera que tanto las nevadas como el viento se vuelvan a intensificar a partir de este martes con el paso de un sistema de baja presión que podría alargarse hasta el viernes en la zona costera del oeste y norte del país.

Como resultado, casi un centenar de vuelos han sido cancelados en las últimas horas, lo que ha dejado a cerca de 2.000 personas varadas en el Nuevo Aeropuerto de Chitose de la isla nipona de Hokkaido, donde también se registraron cifras récord de nieve acumulada.

Además, varias líneas de tren y metro siguen cortadas, y las autovías del norte del país también presentan varios cortes en algunas zonas por acumulación de nieve.

Por su parte, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) pide cautela desde la semana pasada a los habitantes del país, advirtiendo sobre las fuertes nevadas y sus consecuencias en el tráfico, además del peligro de posibles avalanchas y cortes de circulación en algunos puntos del archipiélago.