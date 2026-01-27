Fernández Larios, el exagente de Pinochet detenido por ICE y a la espera de deportación

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos habilitó un sitio en línea denominado "Arrestos: lo peor de lo peor", con información de cientos de personas que han sido detenidas por el ICE en distintos operativos recientes en Estados Unidos y entre las que se encuentra el exoficial del Ejército.

"Lo que sabíamos, y obviamente se ha podido constatar por la publicación reciente que ha hecho Estados Unidos, es que estaba detenido hace bastante tiempo", dijo este martes a los medios el canciller chileno, Alberto van Klaveren.

En la ficha de Fernández Larios, de 76 años, se especifica que fue detenido en la localidad de Ford Myers, a 250 kilómetros al noroeste de Miami, y que está procesado por homicidio.

No se indica, sin embargo, las causas de su detención -el exagente tenía protección federal desde hace décadas- y su nombre figura junto al de otros 42 chilenos, que serán expulsados de EE.UU tras ser detenidos por el servicio que dirige el comandante Gregory Bovino, hoy bajo la lupa por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en redadas migratorias en Mineápolis.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Considerado un miembro clave de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía política del régimen chileno, el exoficial está acusado por la Justicia chilena por asesinato, desaparición forzada y terrorismo en algunos de los casos más simbólicos de violaciones a los derechos humanos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Sobre su situación legal específica en Estados Unidos, a nosotros no nos corresponde informar, pero lo que puedo señalar es que sí está detenido y creemos que, obviamente, esa calificación que se ha hecho ("lo peor de lo peor") , en el caso de Fernández Larios, corresponde absolutamente a la realidad", agregó el canciller chileno.

En 1987, al final de la dictadura chileno, Fernández Larios huyó a Estados Unidos y se declaró culpable​ del asesinato con coche bomba de Orlando Letelier, excanciller del derrocado presidente Salvador Allende, y su secretaria, Ronni Karpen Moffitt, ocurrido en Washington DC, en 1976.

Tras cumplir varios meses en prisión, recibió protección del Gobierno federal y desde entonces se desconocía su paradero.

En 2017, la Corte Suprema chilena aprobó solicitar su extradicción para responder por diversos crímenes, entre ellos el 'Caso Pisagua', la investigación sobre la fosa común descubierta en el norte con decenas de desaparecidos detenidos y en la que se le acusa de ser el responsable del secuestro y homicidio del dirigente socialista Manuel Sanhueza, en julio de 1974.

Su nombre figura además en casos como el del homicidio del diplomático español Carmelo Soria y la desaparición de David Silberman, exgerente de la cuprífera estatal Codelco.

También está vinculado con la conocida como 'Caravana de la Muerte', una comitiva militar que a bordo de un helicóptero Puma se desplegó por distintas ciudades del país para asesinar a opositores durante los primeros meses de la dictadura.

El régimen encabezado por Pinochet dejó un saldo de más de 40.000 víctimas, entre ellas al menos 3.200 opositores asesinados, de los cuales un millar permanecen aún desaparecidos.