Las ventas de coches en la UE subieron en 2025 gracias al empuje de España y los híbridos

Pese a que la subida lleva a 10,82 millones los coches vendidos en el bloque, este nivel sigue siendo inferior al previo a la pandemia de covid-19, según los datos difundidos este martes por la Asociación Europea de Fabricantes Automovilísticos (ACEA).

Entre los grandes mercados europeos, en 2025 solo vieron aumentar las ventas España, con un incremento del 12,9 % con respecto a 2024, hasta los 1,15 millones de unidades, y a mucha distancia Alemania, que registró una subida del 1,4 % hasta 2,86 millones de unidades.

Por el contrario, las matriculaciones cayeron en Francia, un 5,0 % hasta los 1,63 millones de vehículos, e Italia, un 2,1 % a los 1,52 millones.

En 2025 siguieron creciendo las ventas de coches eléctricos, mientras que los híbridos se situaron como la opción "más popular" entre los compradores europeos y los híbridos enchufables consolidaron su posición en el mercado, según explicó ACEA.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los vehículos eléctricos aumentaron su cuota de mercado hasta el 17,4 % (frente al 13,6 % de un año antes), "en línea con las proyecciones para el año, pero aún un nivel que deja espacio para que el crecimiento se mantenga en el camino correcto con la transición, de acuerdo con la patronal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las ventas aumentaron un 29,9 % en el ejercicio, hasta los 1,88 millones de vehículos eléctricos en la UE, con incrementos en los cuatro mercados más grandes, que juntos representan un 62 % de las matriculaciones de eléctricos: Alemania (+43,2 %), Países Bajos (+18,2 %), Bélgica (+12,6 %) y Francia (+12,5 %).

Por su parte, los híbridos eléctricos se consolidaron como los preferidos de los europeos, con un incremento de las ventas del 33,4 %, hasta los 3,73 millones de unidades, que les lleva a capturar ya un 34,5 % del mercado gracias al impulso de las cuatro mayores economías de la UE.

En concreto, la matriculación de híbridos creció 23,1 % en España, un 21,6 % en Francia, un 8 % en Alemania y un 7,9 % en Italia.

También siguieron aumentando las ventas de híbridos enchufables (un 13,4 %, hasta 1,016 millones de unidades) gracias al aumento en España (+111,7 %), Italia (86,6 %) y Alemania (62,3 %), con lo que su cuota de mercado pasó del 7,2 % un año antes al 9,4 % en 2025.

Por el contrario, los vehículos de gasolina y diésel vieron caer su peso en la UE hasta el 18,7 % tras una reducción de las ventas del 18,7 % y 24,2 %, respectivamente, entre enero y diciembre.

Por marcas, destaca el incremento de las ventas del fabricante automovilístico chino BYD, que se han más que duplicado (+227,8 %) en 2025, aunque su volumen total (128.827 unidades) sigue estando en la parte baja de la lista, con una cuota de mercado de apenas el 1,2 %.

La otra cara de la moneda es Tesla, que ha perdido terreno desde que su máximo directivo, Elon Musk, se convirtiera hace un año en patrocinador y colaborador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El fabricante se ha anotado la mayor caída del año en los Veintisiete, un 37,9 % que rebaja hasta el 1,4 % su presencia en el mercado europeo, casi al mismo nivel que su competidora china.

Entre los grandes productores europeos, el grupo BMW registró el mayor incremento de las ventas en 2025, un 6,4 %, seguido de Renault (+5,6 %) y Volkswagen (+5,5 %), mientras que Stellantis registró un descenso del 4,7 %.

También se contrajeron las ventas en la UE del japonés Toyota (-6,3 %) y del surcoreano Hyundai (-3,1 %).