Presencia de Ecuador en serie del estadounidense Will Smith favoreció turismo y economía

La producción de National Geographic, estrenada el pasado 14 de enero en la plataforma Disney+, muestra escenarios naturales emblemáticos del país y contribuye a posicionar a Ecuador como un destino megadiverso para el turismo de naturaleza, aventura y exploración, ampliando su visibilidad en mercados turísticos estratégicos.

Smith visitó Ecuador durante nueve días como parte del rodaje de la serie, un formato en el que el artista recorre los cinco continentes durante cien días.

Entre las locaciones escogidas destacó la Cueva de los Tayos, ubicada en la provincia amazónica de Morona Santiago, donde científicos ecuatorianos del Neotropical Toxins Lab, que participaron en la expedición, identificaron seis nuevas especies de arácnidos.

El rodaje contó con la colaboración de la productora nacional Urbano Films y de la internacional Nutopia, junto a National Geographic, e implicó una amplia operación logística en territorio ecuatoriano.

Según las autoridades, la producción fue posible gracias a una coordinación interinstitucional liderada por la cartera de Turismo, con el apoyo de entidades estatales en áreas logísticas, ambientales, comunitarias, de transporte y aduaneras, tras cerca de un año de preparación y una ejecución realizada a finales de 2022.

El proyecto generó empleo directo e indirecto, dinamizó sectores vinculados al turismo y permitió la transferencia de conocimiento entre equipos audiovisuales nacionales e internacionales, además de aportar al conocimiento científico mediante la documentación de ecosistemas poco explorados, aseguraron las autoridades.

Con el objetivo de atraer nuevas producciones de este tipo, el Gobierno impulsa el Certificado de Inversión Audiovisual como un incentivo para fortalecer la industria audiovisual y consolidar a Ecuador como un destino competitivo para proyectos internacionales.