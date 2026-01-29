Rusia derriba nueve drones ucranianos tras caída de intensidad de ataques durante semana

"Los sistemas de defensa antiaérea destruyeron nueve drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.

Cuatro drones fueron interceptados en la región de Rostov, dos en Briansk y uno en Vorónezh, todas fronterizas con Ucrania.

También fueron abatidos dos drones sobrevolando la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Ayer las defensas antiaéreas rusas abatieron 75 drones, aunque la semana comenzó con una clara bajada de la intensidad de los ataques, con 20 drones derribados el martes y 40 el lunes, cuando el ritmo se había establecido en una centena para los ataques nocturnos.

El pasado fin de semana, Rusia, Ucrania y Estados Unidos se reunieron en Emiratos Árabes Unidos para negociar el posible fin de la guerra.

El Kremlin aseguró que no se debe esperar un "rápido avance" en ellas e insiste en sus demandas iniciales así como conquistas territoriales.

Se espera que la próxima ronda de conversaciones tendrá lugar el 1 de febrero.