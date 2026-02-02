Fallece Jean Widmer, creador del logotipo del Centro Pompidou y pionero del minimalismo

"Jean Widmer transformó la historia del diseño gráfico y la comunicación visual", destacó el Centro Pompidou al anunciar este lunes su deceso en un comunicado.

La creación más famosa de este pionero minimalista se remonta a 1977, cuando diseñó el logotipo del Centro Pompidou, compuesto por cinco líneas negras sobre fondo blanco, atravesadas por una diagonal que representa las diferentes plantas del edificio y su escalera mecánica.

El propio Widmer, en una declaración suya citada en el comunicado, decía en 2020 sobre el citado diseño que le lanzó a la fama: "Es el logotipo que he diseñado más rápido en toda mi carrera; ya lo tenía en mente".

Widmed, nacido en 1929 en Suiza y afincado en París desde la década de los años 50 del pasado siglo, dejó huella en el diseño gráfico francés de la segunda mitad del siglo XX, especialmente al reinventar la señalización para espacios públicos e infraestructuras viarias.

Tras estudiar en Zúrich y posteriormente en la Escuela de Bellas Artes de París, Jean Widmer sucedió a Peter Knapp como director artístico de las Galerías Lafayette en 1959. En 1961, asumió la dirección artística de la revista Jardin des Modes.

En 1969, fundó la agencia Visuel Design, donde diseñó la mayoría de sus programas de identidad visual, como los del Centro Georges Pompidou, el Museo de Orsay o el Instituto del Mundo Árabe.

Otras de sus creaciones más conocidas son los paneles que marcan los sitios culturales y monumentos a lo largo de las carreteras de Francia.

En 1972, las compañías de autopistas le encargaron el diseño de la señalización cultural para las autopistas del sur de Francia, con el objetivo de romper la monotonía de los viajes en coche y despertar la curiosidad de los conductores por los paisajes naturales y el patrimonio artístico, arquitectónico y urbano de las regiones que atravesaban.

En 1994, los aeropuertos de París le confiaron la adaptación de su señalización a las nuevas exigencias arquitectónicas. Las nuevas normas gráficas y el código de colores establecidos por Widmer permiten la rápida identificación de la información deseada, fácilmente legible para todos los pasajeros, independientemente de su origen cultural.