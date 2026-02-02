Israel mata a un niño de 3 años en un bombardeo contra el sur de Gaza

El centro médico detalló que la muerte del niño, identificado como Iyad Ahmed Naeem al Rabai, se produjo como consecuencia de un ataque perpetrado por buques de guerra israelíes en esta área costera de Mawasi -fuera del control que ejerce Israel en parte de la Franja-, a pesar del alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

Mawasi alberga un extenso campamento de desplazados donde decenas de miles de palestinos viven en condiciones precarias.

Además, otra persona murió y varias resultaron heridas después de que las fuerzas israelíes atacaran la escuela Arbaikan, que también acoge a personas desplazadas, con una bomba lanzada desde un cuadricóptero en la ciudad de Yabalia (norte de la Franja de Gaza), reportó el Hospital Ahli.

El pasado sábado, al menos 32 gazatíes -entre ellos 7 niños- murieron por fuego israelí, en uno de los ataques más letales de Israel desde el alto el fuego, fruto de una oleada de bombardeos a lo largo de la Franja.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Ejército israelí confirmó entonces "numerosos ataques" contra la Franja, y dijo en un comunicado haber abatido a cuatro "comandantes y a otros terroristas" de Hamás y la Yihad Islámica, sin dar detalles de dónde ocurrieron esos ataques.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con sus muertes, ya son más de 520 los gazatíes asesinados desde la entrada en vigor de la tregua, incluidos más de 100 niños, según Unicef y datos del Ministerio de Sanidad de Gaza a los que sumaban las víctimas del sábado.