BBVA gana un 4,5 % más en 2025 y su beneficio supera por primera vez los 10.500 millones

El BBVA informó este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -el supervisor bursátil español- de que elevó su margen de intereses un 4 %, hasta los 26.280 millones.

La entidad, hasta hace unos meses inmersa en su opa sobre el Banco Sabadell que fracasó, distribuirá con cargo a los resultados de 2025 un dividendo por acción de 92 céntimos en efectivo, el mayor de su historia y que supondrá el abono de 5.249 millones, un 31 % más que en 2024.

El beneficio obtenido por el banco en 2025 queda un poco por debajo del que pronosticaba el consenso de analistas, que era de 10.566 millones de euros, un 5,1 % más que un año antes.

El margen de intereses aumentó un 4 %, hasta los 26.280 millones de euros, con un crecimiento de las comisiones netas del 2,8 %, hasta los 8.215 millones de euros. Como resultado, los ingresos recurrentes del negocio bancario aumentaron un 14,1 %, excluido el efecto de los tipos de cambio.

Los préstamos y anticipos a la clientela aumentaron un 11,5 %, hasta los 472.697 millones de euros brutos, mientras que los recursos de clientes crecieron un 13,5 % en el año.

Los gastos de explotación subieron un 1 %, hasta los 14.332 millones de euros, y el margen bruto (el que recoge todos los ingresos) se incrementó un 4,1 %, hasta los 36.931 millones de euros.

Por áreas de negocio, BBVA registró un beneficio histórico en España de 4.175 millones de euros, un 11,3 % más; en México su resultado atribuido fue de 5.264 millones, un 5,7 % más; en Turquía, de 805 millones de euros, lo que supone un 31,8 % más en euros corrientes, y en América del Sur de 726 millones de euros, un 14,3 % más a tipos de cambio corrientes.

El área Resto de Negocios, en el que están los negocios en Europa y Estados Unidos, tuvo un resultado atribuido de 627 millones, un 29,4 % más.