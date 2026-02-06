Carreteras cortadas y aldeas aisladas por el Tajo en Portugal en una jornada "compleja"

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) Pedro Araújo precisó que "toda la cuenca del Tajo se encuentra en este momento en un pico de inundación" que ha afectado a sus zonas ribereñas.

"Están las entidades de protección y socorro en el lugar, en concreto bomberos y fuerzas de seguridad, y de momento no tenemos que lamentar víctimas asociadas a estas inundaciones en el Tajo", resumió el responsable.

Araújo explicó la situación un día después de que la ANEPC activara la alerta roja en la cuenca de este río, el nivel más elevado de riesgo, por la subida "abrupta" de los caudales, superiores a los 7.400 metros cúbicos por segundo.

Según el oficial, el riesgo de crecidas "es elevado" porque se están produciendo "descargas históricas" en el Tajo, que pasa por España y desemboca junto a Lisboa, con "volúmenes de agua muy significativos y por encima de los registros" de las últimas inundaciones.

El Tajo es uno de los cuatro ríos que más preocupan a las autoridades esta jornada en Portugal, sumándose al Duero, al Mondego y al Sado.

El río Duero se desbordó en la madrugada de este viernes cerca de su desembocadura, en el norte de Portugal, sin causar heridos, y se ha activado el nivel máximo de alerta por riesgo de inundaciones en la cuenca del Duero.

Por otro lado, "el río Mondego, en Coimbra, es una situación que también nos genera mucha preocupación, así como el río Sado, en Setúbal", añadió el portavoz.

Durante esta pasada noche y madrugada, la ANEPC registró 52 incidencias, aunque Araújo aclaró que no reflejan la magnitud de la situación: "Este número de incidentes ha disminuido porque las áreas que están sumergidas aumentaron sustancialmente. Por eso, dejamos de tener incidencias de puerta a puerta", explicó.

Según sus previsiones, la situación va a empeorar, ya que para el sábado se esperan unas condiciones meteorológicas "muy adversas" que afectarán a todo el litoral del país, en especial durante la mañana.

Portugal está en alerta ante el temporal Leonardo, que ha causado un muerto en la zona de Pias, próxima a la frontera con Huelva (Andalucía), que se suma a los otros cinco fallecidos la semana pasada por la depresión Kristin.

Asimismo, se han registrado de forma provisional otros seis fallecidos "indirectos", que murieron cuando habían pasado los "episodios críticos" y mientras intentaban reparar los daños causados por las borrascas, añadió Araújo.

Una fuente de la ANEPC explicó este jueves a EFE que se mantienen especialmente atentos a las crecidas de los ríos en Portugal debido a las precipitaciones acumuladas por los temporales de las últimas semanas y las lluvias previstas para los próximos días, así como por las descargas de agua realizadas en los ríos desde España.