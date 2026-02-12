Bus paraguayo vuelca en Brasil y deja un fallecido y varios heridos

El accidente de tránsito se registró en el kilómetro 254 de la BR-277, en el municipio de Irati, ubicado en la región centro-sur del estado de Paraná.

De acuerdo con medios brasileños que citan como fuente a la Unidad Operativa de la Policía Federal de Carreteras de esa jurisdicción, el vehículo involucrado transportaba aproximadamente 23 ocupantes al momento del accidente.

Confirman una muerte y varios heridos

En el lugar fue confirmada la muerte de una persona, cuya identidad aún no fue divulgada oficialmente. Además, se reportan múltiples heridos con lesiones de diversa consideración, que están siendo evaluadas por los equipos de emergencia.

El estado de salud de los pasajeros permanece bajo evaluación durante la atención prehospitalaria.

Amplio despliegue de emergencia

Tras confirmarse el incidente, acudieron al sitio equipos del Cuerpo de Bomberos, el Servicio Móvil de Atención de Emergencias (SAMU) y personal de la concesionaria responsable de la autopista.

El tránsito en la zona fue interrumpido mientras continúan las tareas de rescate, asistencia y remoción del vehículo.

Hasta el momento, esta es la información confirmada oficialmente. Las autoridades brasileñas indicaron que se brindarán nuevas actualizaciones a medida que avancen las labores y se esclarezcan las circunstancias del accidente.