Video: dos argentinos mueren tras vuelco causado por puente en mal estado

Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Ramón Orihuela (62) y Silvia Adriana Venanti (51), ambos domiciliados en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Los mismos viajaban como acompañantes en el asiento trasero de una camioneta BMW X5, color blanco, año 2024, con chapa paraguaya MLPF 777.

El vehículo era conducido por Fulgencio Gerardo Romero Orihuela (63), quien se encontraba acompañado por su concubina, Martha López (30). Ambos ocupantes del asiento delantero resultaron ilesos.

Según datos, el accidente habría sido ocasionado por el mal estado del puente, específicamente en la junta de dilatación, donde el asfalto se habría desprendido y dejó varillas de hierro al descubierto. Una de estas estructuras metálicas habría perforado un neumático, lo que provocó que el conductor perdiera el control del rodado y volcara aparatosamente.

Puente nuevo

El Puente Ñacunday forma parte del conjunto de obras de la Ruta PY07, conocida como Corredor de la Exportación, que conecta los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. La obra demandó una inversión de unos 180 millones de dólares y fue inaugurada en agosto de 2022 por el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez.