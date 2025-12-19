Video: auto con chapa paraguaya cae al río en Brasil y muere su conductora

Una mujer identificada como Claudelina de Lima Araújo (35) falleció tras un accidente de tránsito en zona de Toledo, Brasil, con un vehículo en el que también iban una adolescente de 14 años, una niña de 4 años y un bebé de 4 meses, aproximadamente.
Medios locales, como Toledo News, apuntan que aún se desconocen las causas del accidente que involucró a un Toyota modelo Premio cuya chapa paraguaya es OBC 353.
Otros reportes apuntan que mediante un ciudadano venezolano y un motociclista que pasaban por la zona, las cuatro personas fueron rescatadas con vida, aunque luego la mujer -cuya nacionalidad aún se desconoce- perdió la vida en el hospital.
La adolescente había sido encontrada consciente, mientras que la niña más pequeña con heridas y el bebé presentaba un cuadro grave de hipotermia. Todos los sobrevivientes se encuentran hospitalizados y supervisión médica, aseguran informaciones del vecino país.
