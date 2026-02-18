Desarrollan fórmula para erizos de mar en Florida con fines de restauración de arrecifes

El proyecto busca aumentar las poblaciones del erizo 'Diadema antillarum', cuya mortalidad masiva en la década de 1980 provocó una proliferación de algas que dañó los corales y desequilibró los ecosistemas marinos.

Los erizos de mar son "los jardineros del arrecife", porque desempeñan un papel esencial al consumir las algas que compiten con los corales por la luz solar, afirmó Josh Patterson, profesor asociado en el Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias (IFAS) de la Universidad de Florida (UF).

Por ello es fundamental ayudar a que los erizos regresen a los arrecifes del Caribe, agregó el científico que dirige un laboratorio en el Centro de Conservación e Investigación de Corales del Acuario de Florida, en Apollo Beach (en la costa oeste de Florida).

En ese laboratorio, Patterson y su equipo crían erizos de mar desde su etapa larval, aunque pocos logran ser trasladados a los arrecifes debido a que cerca del 99% de las crías muere antes de alcanzar la adultez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Las crías de erizo buscan prácticamente cualquier alimento y muy poco de lo que consumen les ayuda a sobrevivir", explicó el investigador, quien destacó que reducir la mortalidad temprana incluso en un 1% puede duplicar el número de ejemplares adultos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ese número fue la meta de una investigación publicada recientemente por Casey Hudspeth, estudiante de maestría bajo la supervisión de Patterson.

Hudspeth evaluó distintas dietas y comprobó que las crías sobrevivían más tiempo cuando se alimentaban de grupos diversos de microalgas.

"Estamos intentando crear una fórmula para bebés", señaló Patterson quien reconoció que en el pasado no tenían suficiente conocimiento sobre las mejores formas de alimentarlos.

La nueva fórmula ha permitido que un mayor número de erizos alcance la etapa infantil, con unos 38 milímetros de largo, incluyendo las espinas.

Luego de alcanzar esa edad, los ejemplares son entregados a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), la Universidad de Miami (UM) y otras instituciones colaboradoras, que completan su crianza para finalmente liberarlos en los arrecifes de Florida.

"Estos erizos son una parte fundamental de nuestros ecosistemas marinos, incluidos los corales de Florida", afirmó Hudspeth.