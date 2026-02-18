El presidente de Mongolia reivindica identidad nacional en mensaje por el Año Nuevo lunar

En su discurso por el inicio del Año del Caballo de Fuego, el mandatario subrayó el legado de Genghis Khan como figura "sagrada" del país y recordó que en 2026 se conmemorará el 820 aniversario de la fundación del Gran Estado Mongol.

Khürelsükh destacó además varias iniciativas simbólicas adoptadas recientemente, entre ellas la declaración del lago Ubsugul como "lago sagrado del Estado", una designación sin precedentes en el país, así como el impulso a proyectos culturales vinculados a la historia nacional.

El presidente también resaltó indicadores económicos del último año, con un crecimiento del producto interior bruto del 6 %, un PIB per cápita superior a los 7.000 dólares y reservas internacionales que alcanzaron los 6.000 millones de dólares.

Asimismo, recordó que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la designación de un 'Día Mundial del Caballo', una iniciativa promovida por Mongolia en reconocimiento al papel histórico y cultural de este animal en el país.

El Tsagaan Sar es una de las festividades más importantes del calendario mongol y marca el inicio del nuevo año lunar con reuniones familiares y ceremonias tradicionales.