México lidera la recuperación del turismo de Norteamérica, afirma presidenta del WTTC

“México viene levantando a la región. México es el único país de Norteamérica donde estamos mejor que en 2019 y mejor que el año anterior. Eso habla de la labor que se está haciendo aquí (a nivel país)”, comentó en su primera visita a su país natal tras su reelección en el organismo en enero pasado.

En una presentación en la capital de México, Guevara sostuvo que, mientras Canadá y Estados Unidos continúan por debajo de los niveles prepandemia, México registra un desempeño superior.

La ejecutiva expuso que, con la metodología del WTTC, —que mide impacto directo, indirecto e inducido—, el sector de viajes y turismo aportó el 15 % de la economía mexicana, con una contribución de 281.000 millones de dólares, y un gasto de visitantes internacionales cercano a 40.000 millones de dólares, además de generar casi ocho millones de empleos (7,9 millones), equivalentes al 13,3 % del empleo doméstico.

También señaló que las llegadas internacionales con pernocta superaron los 48 millones y que México representa aproximadamente dos tercios del PIB de viajes y turismo de América Latina y el Caribe, “casi el doble” de la economía turística de Brasil y “más del triple” de la del Caribe en conjunto, para dimensionar su peso regional.

Guevara vinculó el avance a políticas públicas como la diversificación de segmentos, el impulso a comunidades indígenas, el trabajo en visados —con menciones a medidas hacia Brasil y Colombia— y la coordinación con áreas del Gobierno vinculadas a migración.

Sobre el apetito inversor, citó un estudio que atribuyó al Financial Times, según el cual, México figura entre los cinco países que más inversión turística han recibido, y añadió que conoce al menos cuatro proyectos de grandes directivos que buscan aterrizar en el país.

Además, afirmó que México aparece de forma recurrente en el “top 10” de países prioritarios para el sector privado entre los miembros del WTTC.

De cara a los retos, mencionó la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructura y conectividad, y defendió que las inversiones —públicas o privadas— en aeropuertos y proyectos logísticos suelen detonar crecimiento turístico, como ha observado en otras regiones.

En el corto plazo, sostuvo que el Mundial de Fútbol representa una “gran oportunidad” y que los aficionados viajarán “independientemente de lo que ocurre en el país”, por lo que llamó a captar el remanente de boletos y aprovechar la llegada de visitantes primerizos, pese a los indicadores de violencia e inseguridad.

Sobre Estados Unidos, dijo que monitorean “con preocupación” la caída de visitantes y la atribuyó a una combinación de factores de percepción y retórica, además de propuestas como exigir a ciertos viajeros (ESTA) entregar cinco años de redes sociales, lo que —según una encuesta del WTTC haría que 34 % evitara viajar a ese país.

Añadió que ese escenario implicaría un impacto estimado de 15.700 millones de dólares y la pérdida de 157.000 empleos.

Guevara puntualizó que no han medido de forma específica el efecto de las políticas antimigratorias, al considerarlo un componente “más subjetivo”, aunque subrayó que los turistas deben sentirse bienvenidos para elegir destino.