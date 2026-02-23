Una universidad de Teherán prohibirá la entrada a estudiantes que se unieron a protestas

“La oficina de relaciones públicas de la Universidad Sharif informó de que se prohibirá la entrada a las personas que hayan mostrado comportamientos contrarios a las normas y a la conducta universitaria”, informó la agencia Mehr.

La decisión se produce tras dos días de protestas en este centro educativo y en otros cuatro de Teherán y Mashad (noreste) en las que cientos de estudiantes gritaron “Muerte al dictador” y “Muerte Jameneí”, entre otros eslóganes.

Ayer partidarios de la República Islámica protagonizaron sus propios actos de apoyo a la teocracia iraní en centros educativos con gritos de “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel”, en una jornada en la que medios iraníes informaron de choques entre las dos partes sin que ofrecieran datos de heridos.

Las movilizaciones se reanudaron el sábado primer día del semestre académico en las universidades capitalinas de Teherán, Sharif, Beheshti y Amir Kabir y en la Ferdosi de Mashad para rendir homenaje a las víctimas de las protestas de enero.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre cuando comerciantes se echaron a la calles por la depreciación del rial, pero fueron creciendo hasta convertirse en un movimiento ciudadano que pedía el fin de la República Islámica y que fue brutalmente reprimido los días 8 y 9 de enero.

El Gobierno iraní reconoce 3.117 muertos, mientras organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.015 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.700 posibles muertes y estiman unos 53.000 arrestos.

Las protestas se reanudan en medio de enormes tensiones militares con Estados Unidos que ha desplazado a Oriente Medio una enorme fuerza armada para presionar a Irán a cerrar un acuerdo nuclear.