El exilio cubano urge nuevos cargos contra Raúl Castro en EEUU tras la captura de Maduro

Cubanos en Miami expresan a EFE su confianza en que el Gobierno de Donald Trump enjuicie por asesinato a Castro, quien era el ministro de las Fuerzas Armadas cuando ordenó derribar las dos avionetas en las que iban Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales, tres ciudadanos y un residente de EE.UU..

Mario de la Peña, padre del homónimo fallecido, justifica los cargos al señalar que hay grabaciones de "cómo él (Castro) dio esa orden, orden que es criminal, abusiva, violenta, salvaje" contra su hijo y contra Carlos, quienes conducían las avionetas el 24 de febrero de 1996.

"Queremos, a través de nuestros congresistas que nos representan, pedir a la Administración que está ahora en el poder, al Departamento de Justicia, que se pase una encausación de un criminal de guerra, de Raúl Castro, como lo han hecho internacionalmente en muchas ocasiones", señala en una entrevista con la voz entrecortada.

Sylvia Iriondo, presidenta de MAR por Cuba, sobreviviente del ataque porque iba en otra avioneta que escapó, ha luchado para que haya justicia por el "crimen de lesa humanidad" desde hace tres décadas, pero considera que al fin "ha llegado la hora" con la presidencia de Trump.

"Entonces ha llegado la hora. Hay una Administración en los Estados Unidos, tenemos un secretario de Estado (Marco Rubio, hijo de exiliados cubanos) que conoce lo que son los horrores del comunismo y los horrores de esta dictadura, a través de 67 años, en Cuba", afirma en una entrevista.

Iriondo recuerda que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) "dictó que las avionetas habían sido abatidas y pulverizadas en espacio aéreo internacional, violando todas las normas de humanidad", aunque La Habana aseguró que estaban en espacio aéreo cubano y que Hermanos al Rescate eran "terroristas".

Pese a la espera, los exiliados en Florida consideran que "están más cerca que nunca" de ver la "caída del régimen" en Cuba, pues Trump cortó el suministro de petróleo de Venezuela a la isla y ha declarado una "emergencia nacional" por la "amenaza a la seguridad nacional" que representa La Habana.

"Tenemos una oportunidad, porque creo que después de 67 años el pueblo cubano ya no puede más. El pueblo cubano ha sido pisoteado por esta dictadura", opina Iriondo.

En particular, la detención de Maduro en una intervención estadounidense el 3 de enero en Caracas da esperanzas a exiliados como Jorge Cabrera, miembro del Directorio Democrático Cubano que era amigo de las víctimas.

"Para mí fue un despertar increíble. Yo digo: ¡No puede ser! ¡Cogieron a Maduro! Yo digo, si cogieron a Maduro, ¿y por qué no nosotros (podemos ver lo mismo)? ¿Qué no tenemos nosotros que no pueda ser?", dice a EFE.

En eso coincide Kiele Cabrera, joven integrante de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) e hija de un balsero salvado por Hermanos al Rescate tras seis días a la deriva en el océano, donde vio a su hermano morir en un ataque de tiburones.

"Los dos tienen crímenes que han hecho en contra de ciudadanos norteamericanos, en contra de los Estados Unidos y las leyes de los Estados Unidos, han roto esas leyes. Entonces sí tenemos técnicamente en papel las mismas circunstancias o hasta más, porque tenemos un encausamiento de asesino. Raúl dio la orden", sostiene.

Las esperanzas de los exiliados se elevan por el respaldo que recibieron la semana pasada de los tres congresistas de Miami de origen cubano, María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz Balart, así como de los dos senadores de Florida, Rick Scott y Ashley Moody.